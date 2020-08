Il giudice del caso Siri: "Fatto fuori con una decisione oscura e repentina" (Di martedì 4 agosto 2020) AGI - Giovanni Guzzetta, capo dei magistrati di San Marino che si sono occupati anche del caso dell'ex sottosegretario leghista Armando Siri, al centro poi di un'indagine milanese, non ne fa “una questione personale ma di messa in discussione del valore dello Stato di diritto con decisioni repentine e oscure”. E osserva con ironia che "anche in un bicchiere d'acqua può esserci una tempesta". La tormenta risale alla sera del 24 luglio quando è stato rimosso dall'incarico, quello più importante nell'ordinamento del piccolo Stato, di Dirigente del Tribunale e, nello stesso tempo, il gruppo di magistrati che ha indagato sulla ‘tangentopoli' del Titano che ha coinvolto ex ministri e Capi di Stato, è stato ridimensionato con una serie di spostamenti di ... Leggi su agi

