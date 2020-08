Il duetto tra Zucchero e Sting, all’improvviso “Fields of gold” in italiano (Di martedì 4 agosto 2020) Amici di vecchia data, Zucchero e Sting hanno passato un fine settimana in compagnia. Sono stati immortalati in gelateria e poi alla serata finale di “Pietrasanta in concerto”, nel Chiostro di Sant’Agostino, dove hanno assistito all’esibizione del flautista Andrea Griminelli. Sulla pagina facebook di Fornaciari è stato postato anche un beve video di un loro duetto: Sting alla chitarra accompagna Zucchero che canta Fields of gold in italiano L'articolo Il duetto tra Zucchero e Sting, all’improvviso “Fields of gold” in italiano proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

