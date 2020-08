Hunters con Al Pacino avrà una seconda stagione (Di martedì 4 agosto 2020) È stata una delle serie più chiacchierate e apprezzate della scorsa stagione. Non sorprende, quindi, la notizia della sua prosecuzione. Stiamo parlando di Hunters, la produzione di Amazon Prime Video con il grande Al Pacino alla guida di un gruppo di ebrei americani che si mettono sulle tracce di un’organizzazione di neonazisti in cerca vendetta. In queste ore è arrivato, appunto, l’atteso annuncio che gli Amazon Studios hanno rinnovato il titolo per una seconda stagione, dopo il successo della prima che aveva fatto il suo debutto lo scorso febbraio. La serie, caratterizzata da toni thriller e anche un po’ splatter, è ambientata nel 1977: attraverso una sequela di fatti apparentemente slegati tra loro, un gruppo di uomini e donne si riunisce a New ... Leggi su wired

