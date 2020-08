Grassani: “Conte rischia il licenziamento per giusta causa” (Di martedì 4 agosto 2020) Mattia Grassani, avvocato esperto di diritto sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Italpress in proposito dello sfogo di Conte nel post partita di Atalanta–Inter. Antonio Conte dopo le dichiarazioni di sabato sera rischia il licenziamento per giusta causa. Siamo in presenza di critiche durissime e trasversali che scuotono nel profondo e colpiscono al cuore la società nerazzurra. A prescindere dal merito delle stesse parole, ovvero a prescindere dal fatto che sia tutto vero o tutto falso, a mio avviso sussistono i presupposti affinché la proprietà si tuteli sotto il profilo legale trattandosi di affermazioni rese pubblicamente, reiteratamente, che sconfinano in ambiti che non sono nemmeno di competenza dell’allenatore. L'articolo Grassani: “Conte ... Leggi su ilnapolista

