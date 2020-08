Erasmus: fondi UE a 5 piattaforme che scommettono sulla sostenibilità (Di martedì 4 agosto 2020) La Commissione europea ha annunciato la proposta di un nuovo finanziamento a Erasmus+, il programma dell’Ue per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa, con l’obiettivo di “rispondere alle esigenze di un’economia innovativa, inclusiva e sostenibile”. L’iniziativa prevede la creazione di 5 piattaforme curate da centri di eccellenza professionale che, dotate di un budget di 4 milioni di euro ciascuna, saranno incentrate su tematiche come l’innovazione verde, l’ecologia urbana, la micro elettronica, l’arredamento e il legno. Al centro anche il sostegno a grandi priorità europee come la crescita sostenibile, l’uguaglianza e l’inclusione sociale, la transizione verde e quella digitale. Le cinque piattaforme – ha ... Leggi su quifinanza

stregaselvaggia : Ma fincge' ci sara' la macchina democratica del consenso ci sara' sempre questa europa dai fondi perduti, con proge… - gpietrocomolli : #recoveryfund la giornalista Emanuela Medi segnala la riduzione di fondi per ricerca, erasmus, sicurezza, horizon,i… - GuyTotti : RT @ConteEdmond: É un bilancio UE mascherato, con un bel po'di soldi da spendere in cose prefissate (immancabili migranti e verde, ma pure… - 7m70 : Voci dal Parlamento Europeo: - Ok al recovery fund - No a tagli su Horizon, Erasmus, Green Deal - No a fondi ai pa… - russotweet : RT @MagazineSC: #NextGenerationEU @MariaC_Pisani (@CNG_Italia) 'Ora ci aspettiamo che anche i fondi per sostenere i #giovani e il programma… -

Ultime Notizie dalla rete : Erasmus fondi Agenzia Giovani, finanziati 290 progetti Erasmus+ per 8 milioni di valore la Repubblica Sandro Gozi a Fanpage.it: “Su Mes Salvini e Meloni fanno inutile propaganda a spese degli italiani”

Sandro Gozi, parlamentare europeo di Renew Europe, discute ai microfoni di Fanpage.it come affrontare il rilancio dell'economia dell'Ue. Gozi è il primo europarlamentare a essere eletto con una formaz ...

Intervista a David Sassoli: fondi europei, grande opportunità. Ora cambiare modello di sviluppo. Dal Covid l’Ue esce più forte

“Siamo ancora dentro l’emergenza-Covid, inutile illudersi. Si tratta quindi di assumere tutte le precauzioni necessarie per tutelare la salute propria e altrui, mentre i Paesi europei devono imbastire ...

Sandro Gozi, parlamentare europeo di Renew Europe, discute ai microfoni di Fanpage.it come affrontare il rilancio dell'economia dell'Ue. Gozi è il primo europarlamentare a essere eletto con una formaz ...“Siamo ancora dentro l’emergenza-Covid, inutile illudersi. Si tratta quindi di assumere tutte le precauzioni necessarie per tutelare la salute propria e altrui, mentre i Paesi europei devono imbastire ...