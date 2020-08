Dal Giappone arriva la mascherina “smart” che traduce in 8 lingue (Di martedì 4 agosto 2020) Da quando la pandemia di Covid-19 ha reso le mascherine un oggetto di uso quotidiano in Giappone e nel resto del mondo la startup Giapponese Donut Robotics ha visto un’opportunità. l’azienda, infatti, ha creato una mascherina “smart” che grazie ad una tecnologia integrata rende comunicazione e distanziamento sociale più facili ed efficienti. Insieme ad una app, la C-face Smart Mask è in grado di trascrivere la dettatura, amplificare la voce di chi la indossa e tradurre in otto lingue differenti. La mascherina è dotata di fori e non protegge dal coronavirus da sola, ma è stata creata per essere indossata sopra a quella chirurgica, ha spiegato il CEO di Donut Robotics Taisuke Ono. La mascherina del futuro è fatta di ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Dal Giappone Dal Giappone arriva la mascherina "smart" che traduce in 8 lingue Giornalettismo.com Giappone-Cina: tifone interrompe intrusioni navali presso le isole Senkaku

Tokyo, 04 ago 05:26 - (Agenzia Nova) - Le imbarcazioni della Guardia costiera cinese hanno temporaneamente abbandonato le acque in prossimità delle Senkaku (Diaoyu in cinese), l’atollo del Mar Cinese ...

Tutto il mondo esce massacrato dal Covid

Non solo l'Italia. È tutta l'Europa che ha bisogno di una cura d'urto. Il nostro Paese è il più colpito dalla crisi pandemica ma pure gli altri principali membri dell'Ue usciranno dal 2020 con le ossa ...

