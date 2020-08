Caos treni Alta velocità, è partita la gara tra amministratori per avere più soldi. Ma i trasporti restano inefficienti (Di martedì 4 agosto 2020) Già è difficile partire per le vacanze in treno ma questo agosto lo è ancora di più anche se sono meno gli italiani in movimento. Dopo l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha reinserito il distanziamento a bordo dei treni è scoppiato il Caos. Sono coinvolti nella guerra tra Regioni del centro nord e lo Stato anche i trasporti locali regionali e urbani. I governatori del centrodestra sono intenzionati ad esercitare le loro competenze federaliste nei trasporti che fino ad ora non hanno dato risultati: i trasporti ferroviari locali sono rimasti quelli di 30 anni fa ma sono aumentati i contributi pubblici. Il tema oggetto di “scontro” non è particolarmente edificante visto che si tratta di superare il vincolo sul 50% dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

