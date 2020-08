Brembio, una targa per le 14 vittime del coronavirus (Di martedì 4 agosto 2020) Test sierologici e una targa per ricordare i 14 residenti morti per Covid. Sono le ultime iniziative annunciate dal sindaco di Brembio Giampietro Tonani che, già nelle scorse settimane, aveva parlato ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Brembio una Brembio, una targa per le 14 vittime del coronavirus IL GIORNO Una targa per le 14 vittime del coronavirus

Test sierologici e una targa per ricordare i 14 residenti morti per Covid. Sono le ultime iniziative annunciate dal sindaco di Brembio Giampietro Tonani che, già nelle scorse settimane, aveva parlato ...

Casalpusterlengo, il Pd: rivogliamo un ospedale, non un poliambulatorio

"La città ha bisogno di un ospedale operativo al 100%". Per Giuseppe Sozzi, 57 anni, ex sindaco di Brembio, da pochi giorni segretario del Partito democratico di Casalpusterlengo, il primo passo dell’ ...

Test sierologici e una targa per ricordare i 14 residenti morti per Covid. Sono le ultime iniziative annunciate dal sindaco di Brembio Giampietro Tonani che, già nelle scorse settimane, aveva parlato ..."La città ha bisogno di un ospedale operativo al 100%". Per Giuseppe Sozzi, 57 anni, ex sindaco di Brembio, da pochi giorni segretario del Partito democratico di Casalpusterlengo, il primo passo dell’ ...