Bradley Cooper: presto al lavoro con Paul Thomas Anderson (Di martedì 4 agosto 2020) Il celebre attore Bradley Cooper collaborerà con Paul Thomas Anderson nel suo prossimo film, al momento senza titolo ed in fase di progettazione La carriera di Bradley Cooper è già completa e caratterizzata da grandi prestazioni e collaborazioni con famosi registi. Da oggi possiamo aggiungere un nuovo progetto importante: molto probabilmente lavorerà con Paul Thomas Anderson in un film di cui ancora non sappiamo dirvi il titolo. Infatti siamo nella fase iniziale dell’opera, in cui bisogna prendere le decisioni essenziali sul cast e sulla produzione. Ciò che sappiamo è che lavorare al fianco di Paul Thomas Anderson ... Leggi su tuttotek

ParamountItalia : Dopo Daniel Day-Lewis, Joaquin Phoenix e Tom Cruise, sarà lui la prossima star a disposizione del regista?… - leganerd : Bradley Cooper è in trattative per il nuovo film di Paul Thomas Anderson ? - pondgitsune : Come mai non ti piace Bradley Cooper? — non lo sopporto e non l'ho mai sopportato penso che ogni persona abbia degl… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #BradleyCooper potrebbe recitare nel nuovo film di #PaulThomasAnderson, un coming of age ancora senza titolo, che sarà am… - MoviesAsbury : #BradleyCooper potrebbe recitare nel nuovo film di #PaulThomasAnderson, un coming of age ancora senza titolo, che s… -