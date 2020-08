Bordalas: «Inter? Per noi è una partita storica, loro non saranno preoccupati» (Di martedì 4 agosto 2020) Il tecnico del Getafe, José Bordalás, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Europa League contro l’Inter José Bordalás, tecnico del Getafe, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Europa League contro l’Inter. Ecco le parole dell’allenatore: MATCH CONTRO L’Inter – «L’Inter è una squadra storica, uno squadrone. Non penso che siano preoccupati di giocare in una squadra così piccola. Questa è una partita storica per la nostra società, tanti di noi hanno lavorato molto per giocare una sfida del genere. Arrivando in Europa League sapevamo potessimo giocare certe partite. L’Inter ha lottato ... Leggi su calcionews24

