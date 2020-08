Bonus vacanze, siglata intesa Abi-CNA (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Abi e CNA hanno stipulato un Protocollo di intesa sul Bonus vacanze studiato facilitare il più possibile l’operatività e la diffusione di questo strumento. Lo rendono noto le due associazioni, ricordando che il Bonus può essere richiesto dai nuclei familiari con reddito ISEE fino a 40.000 eurodal 1° luglio 2020 per un importo massimo di 500 euro per nucleo familiare. Il Bonus è usufruibile per l’80% come sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, il restante 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi della famiglia. Lo sconto dell’80% sarà rimborsato al fornitore del servizio sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà, in ... Leggi su quifinanza

_MiBACT : Turismo, il ministro @dariofrance: «Superato il milione di #BonusVacanze erogati, valgono 450milioni di euro, già s… - InnovazioneGov : Oltre un milione di cittadini ?? ha ricevuto il #BonusVacanze tramite @IOitaliait. Il Bonus Vacanze è disponibile da… - ClaudioBozza : #bonusvacanze, più della metà dei soldi in 6 regioni: dove è stato un flop (almeno per ora) - Eh__tweet : @marcodemeu Ma lo sai chi l'aveva proposto per primo il bonus vacanze? - Gian_Piero66 : @ettamona @ramses09975976 @NicolaPorro Il bonus vacanze viene elargito immediatamente e una parte viene stornata ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus vacanze Bonus vacanze a quota 1 milione, l'AppIO "facilitatore" CorCom Coldiretti: «Bonus a chi compra italiano eviterà crack da 34 miliardi»

Uno scenario preoccupante, nel quale potrebbero davvero rivelarsi cruciali — per evitare fallimenti a catena — le nuove norme in arrivo con il Decreto Agosto, che introdurrebbero bonus ed esenzioni ..

Bonus vacanze, più della metà dei soldi in 6 regioni: ecco dove è stato un flop

Un milione di bonus erogati, ma solo 140 mila spesi. La delusione di Piemonte e Trentino Il Bonus vacanze (la guida: come richiederlo) è entrato in vigore da un mese: sono circa un milione le famiglie ...

Uno scenario preoccupante, nel quale potrebbero davvero rivelarsi cruciali — per evitare fallimenti a catena — le nuove norme in arrivo con il Decreto Agosto, che introdurrebbero bonus ed esenzioni ..Un milione di bonus erogati, ma solo 140 mila spesi. La delusione di Piemonte e Trentino Il Bonus vacanze (la guida: come richiederlo) è entrato in vigore da un mese: sono circa un milione le famiglie ...