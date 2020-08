Baldur's Gate 3: l'accesso anticipato è stato rinviato (Di martedì 4 agosto 2020) Baldur's Gate 3, l'attesissimo sequel di giochi di ruolo sviluppato da Larian Studios, è stato rinviato. Il primo atto del gioco doveva originariamente essere lanciato questo mese.La notizia del rinvio arriva solo poche settimane dopo che Larian Studios ha annunciato l'intenzione di lanciare Baldur's Gate ad accesso anticipato ad agosto. Lo studio ha fatto notare al momento che i piani erano soggetti a modifiche, soprattutto con le condizioni di lavoro più difficili imposte dal COVID-19.Il team, tuttavia, ha offerto notizie su quando verrà rivelata la nuova data di uscita. Il 18 agosto lo studio rivelerà nuovi dettagli sul gioco, così come la nuova data per il lancio dell'accesso ... Leggi su eurogamer

Nel corso di questo pomeriggio, tramite un post pubblicato su Twitter, Larian Studios ha annunciato qualche novità per Baldur's Gate 3, e abbiamo sia buone che cattive notizie. Cominciamo dalla prima:

Baldur's Gate 3 compare come già disponibile per il preorder presso alcuni rivenditori, ma il team di sviluppo, Larian Studios, invita alla cautela in mancanza ancora di informazioni ufficiali.

Nel corso di questo pomeriggio, tramite un post pubblicato su Twitter, Larian Studios ha annunciato qualche novità per Baldur's Gate 3, e abbiamo sia buone che cattive notizie. Cominciamo dalla prima: