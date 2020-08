Appuntamenti e scadenze del 4 agosto 2020 (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Lunedì 03/08/2020Borsa: Italia – Chiusura mercato after hours della Borsa di Milano (fino a venerdì 07/08/2020) Martedì 04/08/2020Appuntamenti: Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi 15.00 – BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’EurosistemaAziende:Ascopiave – CDA: Relazione semestraleASTM – Appuntamento: Presentazione analistiAtlantia – CDA: Relazione semestraleBanca Profilo – CDA: Relazione semestraleBanco Sardegna Risp – CDA: Relazione semestraleBuzzi Unicem – CDA: Relazione semestraleCairo Communication – CDA: Relazione semestraledoValue – Appuntamento: Presentazione analisti – CDA: Relazione semestraleFalck Renewables – ... Leggi su quifinanza

La prima data “X” scatta il 31 agosto, mentre i prossimi appuntamenti con le scadenze saranno per il 30 settembre, il 30 novembre e il 31 dicembre. Bollettini della tassa rifiuti in arrivo a Lodi Vecc ...Si ricorda che il 31 luglio scadono i termini per presentare domanda di richiesta di agevolazione del 20% del pagamento della Tari per tutte le attività costrette alla chiusura o colpite dai provvedim ...