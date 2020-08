Wta Palermo 2020, programma e orari martedì 4 agosto con Camila Giorgi (Di lunedì 3 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco di martedì 4 agosto per quanto concerne il Wta International di Palermo 2020. Camila Giorgi fa il suo esordio nel torneo siciliano contro Rebecca Peterson sul campo centrale: l’azzurra è attesa ad una prova convincente al ritorno in campo, in linea con quanto fatto egregiamente da Sara Errani e Elisabetta Cocciaretto nella giornata di lunedì. Sul campo centrale tanti match di rilievo a partire dalle ore 16:00. Ecco il programma di martedì 4 agosto: CAMPO CENTRALE dalle ore 16:00 – Q vs Vondrousova a seguire – Martic vs Van Uytvanck a seguire – Giorgi vs Peterson a seguire – Kontaveit vs Tig CAMPO 6 dalle ore 16:00 – Q vs Mertens a ... Leggi su sportface

