WRC9 - prova (Di lunedì 3 agosto 2020) Gli ultimi dodici mesi sono stati decisamente interessanti per tutti gli appassionati di rally: non solo Codemasters ha dato alle stampe l'ottimo Dirt Rally 2.0,ma è stato appena effettuato l'annuncio dell'arrivo di Dirt 5 e con ogni probabilità, nel prossimo futuro sarà in arrivo un Dirt Rally 3.0. A questa valanga di titoli realistici si andrà ad aggiungere ai primi di settembre WRC 9: si tratta della serie rallistica di Nacon sviluppata da Kylotonn ormai dal 2015 che in precedenza era di Milestone.Lo sviluppatore francese ha progressivamente migliorato nel corso di questi anni quelle che erano le caratteristiche base di questo franchise arrivando già l'anno scorso, come aveva avuto modo di spiegare il nostro Lorenzo Mancosu, a una solida maturità del franchise che riesce a mescolare un certo tipo di competenza simulativa a un'abbondante dose ... Leggi su eurogamer

