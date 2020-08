"Volete indagarmi anche per questo?". Salvini in spiaggia, clamoroso sfottò ai magistrati (Di lunedì 3 agosto 2020) Uno sfottò alla magistratura che lo insegue, direttamente dalla spiaggia di Milano Marittima, dove si trova per qualche giorno di vacanza. Lo sfottò rivolto alle toghe è firmato Matteo Salvini, rinviato a giudizio la scorsa settimana per il caso Open Arms, come se il processo per la Gregoretti non bastasse. Sotto assedio, insomma. E l'ex ministro dell'Interno sorride, di fronte a questo assedio. Nell'immagine che potete vedere qui sotto si mostra mentre gioca con la figlia, scavando una profonda e ampia buca nella sabbia. Ne segue il commento: "Vediamo se trovo un giudice che mi indaga per scavo abusivo di buca in spiaggia", scrive sornione aggiungendo l'emoticon di una faccina che ride a crepapelle. Con tanti saluti alla magistratura... Leggi su liberoquotidiano

Ernesto29296958 : RT @Libero_official: 'Volete indagarmi per scavo abusivo di buca in spiaggia?': #Salvini, una foto al mare e lo sfottò alla #magistratura… - Libero_official : 'Volete indagarmi per scavo abusivo di buca in spiaggia?': #Salvini, una foto al mare e lo sfottò alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Volete indagarmi Salvini attacca la magistratura: non usate i soldi pubblici per indagarmi Globalist.it Fontana indagato per i camici. E lui: “Vogliono affossare la Lombardia”

SAMARATE – “Mi permetto di dissentire dall’amico Giancarlo: a Roma non ci faranno mai fare un cazzo”. Gioca in casa Attilio Fontana, governatore lombardo, ieri sera, 24 luglio, all’incontro con gli am ...

SAMARATE – “Mi permetto di dissentire dall’amico Giancarlo: a Roma non ci faranno mai fare un cazzo”. Gioca in casa Attilio Fontana, governatore lombardo, ieri sera, 24 luglio, all’incontro con gli am ...