Stretta sui migranti, Conte: «Dobbiamo intensificare i rimpatri». L’affondo di Zaia: «Senza di loro non avremmo focolai» (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto)Superate le settimane dei provvedimenti in campo economico, l’agenda politica vede tornare in cima all’elenco la questione migranti. Non potrebbe essere altrimenti, vista la difficile situazione che sta vivendo l’isola di Lampedusa, dove si susseguono costantemente gli sbarchi. Dopo gli appelli lanciati alcuni giorni fa dal sindaco Totò Martello, che ha denunciato il grave sovraffollamento dell’hotspot dell’isola, questa mattina altri 200 migranti sono giunti a bordo di otto barchini diversi, tra la notte e l’alba. Un fenomeno nuovo nel Mediterraneo, con la metà delle imbarcazioni che è riuscita ad arrivare direttamente sulla terraferma, tanto che i migranti sono sbarcati in maniera autonoma. Con questi nuovi arrivi l’hotspot ... Leggi su open.online

Due navi al porto di Civitavecchia da controllare, un centro estivo chiuso a Roma per casi Covid e la questione relativa ai controlli sui bus che arrivano dall'Est Europa. Sono stati ancora due giorni ...

