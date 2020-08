Steven Soderbergh: "Con le nuove misure di sicurezza i budget lieviteranno del 20 percento" (Di lunedì 3 agosto 2020) Steven Soderbergh conferma la difficoltà nel trovare in breve tempo i budget necessari a far ripartire le produzioni in sicurezza visto che i costi aumenteranno del 20%. Le produzioni che faranno ritorno sul set a breve dovranno tener conto del fatto che, con le nuove misure di sicurezza, i budget di film e serie tv lieviteranno del 15-20 percento, come spiega Steven Spoderbergh. Il regista premio Oscar, campione dei progetti indie, ha spiegato al The New York come la necessità di nuovi protocolli di sicurezza dovuti all'emergenza sanitaria globale costringerà Hollywood a rivedere i budget: "Abbiamo la capacità di decidere come portare avanti ... Leggi su movieplayer

abbymalala : #nowwatching che (2008) dir. steven soderbergh starring benicio del toro - andremsantiagoo : amei @UnsaneMovie. Steven Soderbergh dando o nome como sempre. - elipellini : @repubblica Steven Soderbergh “Registi Indioendenti è il vostro momento “...#LovEly ?????? - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Steven Soderbergh: 'Registi indipendenti, è il vostro momento' [di SILVIA BIZIO] - repubblica : Oggi su Rep: ?? Steven Soderbergh: 'Registi indipendenti, è il vostro momento' [di SILVIA BIZIO] -

Ultime Notizie dalla rete : Steven Soderbergh Steven Soderbergh: "Con le nuove misure di sicurezza i budget lieviteranno del 20 percento" Movieplayer.it Steven Soderbergh: "Con le nuove misure di sicurezza i budget lieviteranno del 20 percento"

Il regista premio Oscar, campione dei progetti indie, ha spiegato al The New York come la necessità di nuovi protocolli di sicurezza dovuti all'emergenza sanitaria globale costringerà Hollywood a rive ...

Stanislaw Lem, un ritratto del visionario autore di “Solaris”

Un autore le cui opere sono attuali oggi come quando furono scritte. Candidato al Premio Nobel nel ’77, Stanislaw Lem ha coniugato il genere della fantascienza con il romanzo filosofico. Un suo ritrat ...

Il regista premio Oscar, campione dei progetti indie, ha spiegato al The New York come la necessità di nuovi protocolli di sicurezza dovuti all'emergenza sanitaria globale costringerà Hollywood a rive ...Un autore le cui opere sono attuali oggi come quando furono scritte. Candidato al Premio Nobel nel ’77, Stanislaw Lem ha coniugato il genere della fantascienza con il romanzo filosofico. Un suo ritrat ...