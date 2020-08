Salerno, Teatro dei Barbuti: in scena “Noi pupazzi – storia di una vita sconvolta dal razzismo” (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Martedì 4 agosto 2020, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, nell’ambito della Notte dei Barbuti, per la XXXV edizione del “Barbuti Festival”, l’Associazione Campania Danza porterà in scena “Noi pupazzi – storia di una vita sconvolta dal razzismo”, di e con Marco De Simone. (ingresso 10 euro www.postoriservato.it). In cinquanta minuti di spettacolo il burattinaio Saul fa sognare gli abitanti del suo paese con le favole che inventa e mette in scena per loro. L’avvento delle Leggi razziali del ’38 sconvolge la sua vita, come quella di ... Leggi su anteprima24

ScenaTeatroSa : Dal 3 settembre presso Auditorium del Centro Sociale di Salerno è possibile prenotare, la tua lezione di prova...An… - antovalitutti : Viva il Cinema, viva il Teatro. Articoli da Il Quotidiano di Salerno (Maria Luisa Rescigno) e da Il Mattino (Alfon… - Masiero_Daria : RT @ScenaTeatroSa: Alleanze professionali garanzie di crescita e unicità...i nostri laboratori sono differenti,perché i docenti lo sono! Da… - infocampania : SALERNO - I MUSICASTORIA IN CONCERTO PER LA XXXV RASSEGNA DEL TEATRO DEI BARBUTI -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Teatro Salerno, Teatro dei Barbuti: in scena "Noi pupazzi – storia di una vita sconvolta dal razzismo” anteprima24.it Caserta, Un 'Estate da Re, Daniel Oren con Sonya Yoncheva e Vittorio Grigolo alla Reggia il 3

CASERTA -ÂÂÂ Dopo il successo dell’inaugurazione con l’emozionante concerto di Antonio Pappano, “UN’ESTATE da RE. La grande musica alla Reggia di Caserta” prosegue lunedì 3 agosto alle ore 21 nell’Ape ...

A BAIA - "Bermudas", spettacolo di danza di Michele Di Stefano, al Castello Aragonese

Si chiude il 2 agosto il ciclo di appuntamenti di Campania by Night al Castello Aragonese di Baia con “Bermudas”, spettacolo di danza di Michele Di Stefano, premio UBU come Miglior spettacolo di danza ...

CASERTA -ÂÂÂ Dopo il successo dell’inaugurazione con l’emozionante concerto di Antonio Pappano, “UN’ESTATE da RE. La grande musica alla Reggia di Caserta” prosegue lunedì 3 agosto alle ore 21 nell’Ape ...Si chiude il 2 agosto il ciclo di appuntamenti di Campania by Night al Castello Aragonese di Baia con “Bermudas”, spettacolo di danza di Michele Di Stefano, premio UBU come Miglior spettacolo di danza ...