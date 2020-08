Roma, Olsen ai saluti: un club tedesco sul portiere (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Bayer Leverkusen ha accelerato i contatti con la Roma per il trasferimento del portiere Robin Olsen La Roma sta trattando la cessione di Robin Olsen al Bayer Leverkusen, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con la società giallorossa per il portiere svedese, reduce dal prestito al Cagliari. Come riportato dal Corriere dello Sport, le parti sono vicine a un accordo e nel corso della prossima settimana l’affare dovrebbe andare in porto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

