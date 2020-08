Ponte Genova, Toti “Rimettiamoci in cammino” (Di lunedì 3 agosto 2020) Genova (ITALPRESS) – “Forse è simbolico che la mattina di due anni fa piovesse a dirotto e oggi qui è apparso davanti a noi uno splendido arcobaleno, a dimostrazione di come questa giornata si appoggi perfettamente su due frasi: la prima è mai più e la seconda è sempre così”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria e commissario per l'emergenza Giovanni Toti intervenendo all'inaugurazione del nuovo Ponte Genova San Giorgio alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Mai più perchè qui davanti alle più alte cariche istituzionali dico che mai più dei nostri concittadini devono morire, perchè si sbriciola un Ponte, questo non deve accadere mai più e poi la giustizia, che ... Leggi su liberoquotidiano

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - matteorenzi : Giustizia per le vittime. Vicinanza alle famiglie. Orgoglio per la ricostruzione. E Desiderio di un Paese che in og… - GiovanniToti : Tra poco #Genova riavrà il suo ponte. Ve lo avevamo promesso ed eccoci qua ?????????????????? @buccipergenova #AvantiGenova - davidepalagiano : Poco fa un signore al benzinaio: 'sono stati più veloci a ricostruire il #ponte a #Genova che #viaAmendola a #Bari'. - AlbertoBoffito : RT @UAAR_it: Italia, terzo millennio. Un capo religiose inaugura con un rito magico una struttura a uso della collettività. Sul nuovo ponte… -