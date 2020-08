Pixel 4, lo smartphone tuttofare made by Google anche in Italia (Di lunedì 3 agosto 2020) Leggero, veloce e con un comparto fotografico di eccellenza. Il nuovo dispositivo del colosso di Mountain View si propone nella fascia low cost di prezzo offrendo funzioni di categoria superiore. Dal primo ottobre su Google Store Leggi su repubblica

GiacomoAndreaC2 : RT @repubblica: Pixel 4, lo smartphone tuttofare made by Google anche in Italia - Asgard_Hydra : Google Pixel 4a, Android in formato tascabile - Asgard_Hydra : Google in un colpo solo ha annunciato tre nuovi smartphone: Pixel 4a, 4a 5G e Pixel 5 - Asgard_Hydra : Google Pixel 4a è ufficiale: caratteristiche, prezzo e disponibilità dal 1° ottobre - Asgard_Hydra : Recensione Google Pixel 4a: finalmente è arrivato (o forse no) -