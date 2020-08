Peggiora con TEMPORALI e CROLLO termico: è peggio del previsto (Di lunedì 3 agosto 2020) Spesso, quando i modelli previsionali mostrano peggioramenti meteo in divenire, si assiste a un depotenziamento degli stessi man mano che ci si avvicina al traguardo. Stavolta no, stavolta abbiamo assistito al procedimento inverso: il peggioramento ormai imminente è stato potenziato col passare dei giorni. Non sarà una semplice sfuriata di aria fresca del nord Atlantico, no, sarà qualcosa di ben più consistente. Dopotutto, considerando l’enorme eccesso termico presente, non potevamo mica pensare di passarla liscia! Le piogge da oggi sino a venerdì: localmente accumuli impressionanti. Lo sbalzo termico, a dir poco fenomenale, porterà alla nascita di quella che nel gergo meteorologico prende il nome di “goccia ... Leggi su meteogiornale

