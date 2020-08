Napoli, trema la terra nella notte: scossa avvertita dai residenti (Di lunedì 3 agosto 2020) Napoli. trema il Vesuvio nella notte, lieve scossa di magnitudo di 2.2. La conferma arriva dall’INGV. L’attività sismica alle pendici del vulcano napoletano non è di certo cosa nuova. La scossa è stata registrata precisamente alle 4.07, con epicentro e 5.5 chilometri a Sud-Ovest di Ottaviano: vista l’intensità non troppo elevata dell’evento sismico, fortunatamente non si … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

MondoNapoli : Ritorno di contagi, la Spagna trema e la Uefa pensa ad una soluzione per Barcellona-Napoli - - cosimosimone2 : RT @Stefano02971282: @CucchiRiccardo @TinaAcone Niente, non vuoi ascoltare caro @CucchiRiccardo allora spero che questo video riesca a ch… - Stefano02971282 : @CucchiRiccardo @TinaAcone Niente, non vuoi ascoltare caro @CucchiRiccardo allora spero che questo video riesca a… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli trema Napoli, trema la terra nella notte: scossa avvertita dai residenti Teleclubitalia Serie A, turnover portieri: i casi da gestire per il Fantacalcio

Sorprese arriveranno, questo è certo. In situazioni come quella del portiere è davvero impronosticabile la scelta dell'allenatore, perchè non arrivano indicazioni per questo tipo di situazioni neppure ...

Ultima giornata Serie A: Inter al secondo posto, Immobile eguaglia il record di Higuain

La 38ª e ultima giornata della Serie A 2019/ 2020 vede quattro partite di un certo spessore nella serata di sabato 1 agosto: Atalanta-Inter si giocano il secondo posto e Juventus-Roma vedrà la festa S ...

Sorprese arriveranno, questo è certo. In situazioni come quella del portiere è davvero impronosticabile la scelta dell'allenatore, perchè non arrivano indicazioni per questo tipo di situazioni neppure ...La 38ª e ultima giornata della Serie A 2019/ 2020 vede quattro partite di un certo spessore nella serata di sabato 1 agosto: Atalanta-Inter si giocano il secondo posto e Juventus-Roma vedrà la festa S ...