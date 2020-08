Microsoft vuole acquisire TikTok (Di lunedì 3 agosto 2020) I rumor dicevano il vero: Microsoft ha ora confermato di voler acquisire l'app virale TikTok. Un portavoce della società ha dichiarato al sito CNET che Microsoft è "impegnata ad acquisire TikTok" in attesa di una revisione della "sicurezza" dell'app.Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso preoccupazione per TikTok, e in particolare per la sua proprietà da parte di una società cinese, ByteDance. Trump ha suggerito che potrebbe tentare di ordinare a ByteDance di cedere la sua proprietà negli Stati Uniti, ed è qui che Microsoft potrebbe entrare in gioco.Trump e il CEO di Microsoft Satya Nadella hanno recentemente parlato della questione e Microsoft afferma che ... Leggi su eurogamer

skillroom_dev : Una settimana ricca di novità per TikTok. il CEO ha annunciato che consentirà l'accesso agli algoritmi e ha invita… - periodicodaily : Microsoft vuole acquistare TikTok entro settembre #tiktok #microsoft - Affaritaliani : TikTok, Microsoft vuole chiudere l'acquisto entro il 15 settembre - Affaritaliani : TikTok, Microsoft vuole chiudere l'acquisto entro il 15 settembre - WPitaliacom : Microsoft vuole acquisire TikTok, ma c'è di più. Acquista il nuovo Surface Go 2 in promo qui -