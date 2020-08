La classifica finale della Serie A 2019-2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) classifica Serie A 2019-2020 La Serie A 2019-2020 ha chiuso i battenti. Il massimo campionato di calcio italiano, il più lungo della storia (causa emergenza Covid), ieri sera, 2 agosto 2020, ha visto disputare le ultime partite della stagione. Sono quindi arrivati tutti i verdetti. Vediamo insieme : La Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva a 83 punti davanti all’Inter seconda con un punto in meno. Terza l’Atalanta che, come lo scorso, anno accede alla Champions League. Parteciperà alla prossima massima competizione europea per club anche la Lazio, quarta. Quinta invece la Roma che con 70 punti anticipa il Milan (66). I giallorossi volano ... Leggi su tpi

