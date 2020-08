Il Vaticano non taccia su Hong Kong (Di lunedì 3 agosto 2020) “Papa Francesco è esattamente il Pontefice che la maggior parte dei cattolici desidera”, scrive l’ex governatore britannico a Hong Kong, Chris Patten, sul Tablet: “Un uomo buono e intelligente, in grado di dirci come vivere una vita decente, gentile e generosa. Penso sia un grande confessore. Ma, pr Leggi su ilfoglio

repubblica : L'appello del Papa: senza lavoro famiglie non possono andare avanti - Giorgiolaporta : Basilica di #SanPietro a #Roma. Ormai si dorme con la tenda e si fa campeggio sotto il colonnato del Bernini. Ci so… - Teresat14547770 : Le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere, NELLA MISURA DEL POSSIBILE, lo straniero alla ricerca della sicure… - pietro30199674 : RT @salvatore1953: A memoria di cittadino italiano,non si è mai capito,perchè esattamente dovremmo accettare questa immigrazione di massa,n… - spinassunta : RT @salvatore1953: A memoria di cittadino italiano,non si è mai capito,perchè esattamente dovremmo accettare questa immigrazione di massa,n… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano non Il Vaticano non taccia su Hong Kong Il Foglio Il Vaticano non taccia su Hong Kong

“Papa Francesco è esattamente il Pontefice che la maggior parte dei cattolici desidera”, scrive l’ex governatore britannico a Hong Kong, Chris Patten, sul Tablet: “Un uomo buono e intelligente, in gra ...

Ponte Genova San Giorgio: persone, tecnologie e qualità con Italcementi e Calcestruzzi

Non è una celebrazione, ma un momento per ricordare. Il Ponte Genova San Giorgio viene inaugurato il 3 agosto alle 18.30 con una cerimonia a cui partecipano anche il Presidente della Repubblica, Sergi ...

“Papa Francesco è esattamente il Pontefice che la maggior parte dei cattolici desidera”, scrive l’ex governatore britannico a Hong Kong, Chris Patten, sul Tablet: “Un uomo buono e intelligente, in gra ...Non è una celebrazione, ma un momento per ricordare. Il Ponte Genova San Giorgio viene inaugurato il 3 agosto alle 18.30 con una cerimonia a cui partecipano anche il Presidente della Repubblica, Sergi ...