Il Sud e le donne non si aiutano con i lavoretti

(Questo post è stato scritto insieme a Margherita Scarlato, Professoressa Ordinaria di Politica Economica presso il Dipartimento di Economia dell'Università Roma Tre) "La nuova questione meridionale è essenzialmente una questione femminile", dice il Ministro per il Sud e la coesione sociale nelle sue recenti interviste. Del resto chi come Provenzano si è occupato dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, sa bene che il problema della disuguaglianza di genere assume in quelle terre aspetti variegati, a volte sottili altre sfacciati, ma sempre profondamente radicati nella cultura e prassi di quelle terre. E dunque gli effetti nel mercato del lavoro sono lì più vistosi: l'ISTAT certifica che nel 2018 il tasso di occupazione femminile era pari al 32,8%, a fronte del 59,7% al Nord.

(Questo post è stato scritto insieme a Margherita Scarlato, Professoressa Ordinaria di Politica Economica presso il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre) “La nuova questione meridionale è ...

