Il retroscena: Calafiori show, ora la Roma spinge per il rinnovo (Di lunedì 3 agosto 2020) Una serata indimenticabile. Riccardo Calafiori titolare nella Roma che sabato sera ha vinto in casa della Juve, una spada sguainata a sinistra, una prestazione da urlo. Occhio, stiamo parlando di un 2002 che ha la personalità di un veterano e un talento indiscutibile. Proprio la Juve ci ha messo gli occhi, mentre la Fiorentina ha fatto una proposta tra i 4 e i 5 milioni respinta dalla Roma. Già, perché i giallorossi ora spingono per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 e nei prossimi giorni formuleranno una proposta importante. Foto: ilRomanista L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

