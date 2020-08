Gazzetta: un vero leader non parla come Conte (Di lunedì 3 agosto 2020) Riguardo alle ultime affermazioni di Antonio Conte, la Gazzetta dello Sport ricorda che per molto meno Boban fu cacciato dal Milan. Quella di sabato infatti è stata solo l’ultima di una lunga serie di critiche del tecnico nei confronti della società che per adesso sembra comunque intenzionata a confermarlo. Secondo Di Caro, un dipendente ha il diritto di essere insoddisfatto, ma a questo punto si dimette, ma in nessun caso può permettersi di offendere il club, la proprietà, i dirigenti. Perché è Conte a lavorare per l’Inter, non l’Inter a lavorare per Conte. Un grande allenatore deve essere, per il ruolo che ricopre, anche un leader. E un leader non crea spaccature interne in diretta tv. Condivide i meriti, non li rende ... Leggi su ilnapolista

Di Cagno Abbrescia: «Io ex sindaco di Bari, ora in Aqp»

Buongiorno, parlo con Simeone Di Cagno Abbrescia sindaco di Bari? «E… Eh eh eh, veramente è un incarico che non rivesto più da tempo però in un certo senso mi ci ritrovo. Chiunque sia stato primo citt ...

Potenza, un bazar della droga nel centro d'accoglienza: arrestato 38enne nigeriano

Un uomo di 38 anni, di nazionalità nigeriana, è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri, a Potenza, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di 72 grammi di marijuana. La droga è stat ...

