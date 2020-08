Furti in appartamento a Sant’Antimo: beccato 19enne (Di lunedì 3 agosto 2020) I Carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato per furto Deni Duric, 19enne di origine rom, già noto alle forze dell’ordine. Erano le 5 del mattino quando il carabiniere in caserma riceve una telefonata: stavano rubando all’interno delle abitazioni presenti nel “castello baronale”. Furti in casa a Sant’Antimo: arrestato Il militare ha allertato la pattuglia – … L'articolo Furti in appartamento a Sant’Antimo: beccato 19enne Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

GALLIPOLI - Dalle risse in strada, agli schiamazzi e agli atti vandalici gratuiti e deplorevoli: la stagione estiva nelle località marine gallipoline mette in risalato anche oggi episodi sopra le righ ...

Turisti di Bra derubati a Pozzuoli: i ladri riportano i portafogli sul luogo del furto

Sono stati ritrovati i portafogli, svuotati del denaro, ma con i documenti e le carte di credito dei tre turisti braidesi derubati dello zaino che avevano dimenticato su un muretto domenica mattina (2 ...

