Fuochi d'artificio contro un ristorante, 13 persone (leggermente) ferite (Di lunedì 3 agosto 2020) Una batteria di Fuochi si è ribaltata e almeno un razzo è partito in direzione della terrazza. Leggi su media.tio.ch

AC_Fuffi : Felice estate a tutti! Non dimenticate che stasera alle 19:00 si svolgerà il primo spettacolo di fuochi d'artificio… - AlfredoPedulla : Colloquio #Napoli-agente #Osimhen senza intoppi. Stasera partita: poi, poi, poi... usciamo da 70 giorni no stop. Co… - giuli4M : RT @loriventu24: i fuochi d'artificio mi riportano alla mente un bellissimo ricordo - cbxini : per il ventesimo anniversario baekhyun vorrebbe riarrangiare le vecchie canzoni degli exo e cantarle circondato da… - catsbivy : La mia isola si chiama Asgard e ovviamente non potevo non fare il simbolo di Loki alla festa con i fuochi d’artific… -