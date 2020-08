Francesco Facchinetti aggredito, lui su tutte le furie “le mamme non si toccano” (Di lunedì 3 agosto 2020) Francesco Facchinetti ha raccontato ai follower sui social che è stato vittima di un’aggressione tanto immotivata quanto violenta. Ha riferito che era in macchina con un amico e ad un certo punto gli si è avvicinata un’altra macchina alla cui guida c’era un uomo sui 50 anni che ha abbassato il finestrino e gli ha detto: “Figlio di putt***, devi morire” e poi gli ha sputato addosso. La reazione di Francesco Facchinetti Francesco Facchinetti ha spiegato che, per fortuna, in macchina con lui c’era un amico che lo ha trattenuto, altrimenti sarebbe sceso dall’auto e chissà cosa sarebbe accaduto. Facchinetti non sa darsi una spiegazione logica dei ciò che è accaduto perché lui ... Leggi su baritalianews

Notiziedi_it : Il dramma di Francesco Facchinetti, aggredito per strada: “Mi hanno chiamato figlio di pu***” - wonder_ste : RT @TV_Italiana: #TheFacchinettis finisce nei trend topic di Twitter ma per le lamentele: il programma toglie spazio a #90GiorniPerInnamora… - Notiziedi_it : Francesco Facchinetti aggredito a Milano: lo sfogo su Instagram - TV_Italiana : #TheFacchinettis finisce nei trend topic di Twitter ma per le lamentele: il programma toglie spazio a… - bylprod : sobria la felpa Louis Vuitton di Francesco Facchinetti #thefacchinettis -