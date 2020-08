Fiorentina, Ribery: “Stagione lunga e difficile, grazie a tutto il popolo viola per il supporto” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il campionato di Serie A 2019/2020 si è appena concluso, ma calciatori e dirigenti dei vari club pensano già alla prossima stagione che inizierà a breve. La Fiorentina, in particolare, dopo gli alti e bassi di quest’anno vuole recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato. In maglia viola ci sarà ancora Franck Ribery che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ringraziare tutti i tifosi per il supporto manifestato durante questa lunga e complicata stagione: “E’ stata una prima stagione lunga e difficile. Abbiamo avuto alti e bassi ma abbiamo combattuto insieme fino all’ultima partita. Dal mio primo giorno qui a Firenze il vostro supporto alla squadra e a me è stato incredibile. Noi continueremo a dare ... Leggi su sportface

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club gigliato: "Le dichiarazioni dopo la Juventus? Forse avrei dovuto parlare più piano e non gridare, ma ...

