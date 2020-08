Fabri Fibra e J-Ax al primo featuring: il 10 agosto esce Djomb Remix (Di lunedì 3 agosto 2020) Era il 2004, un amico mi fece conoscere Mister Simpatia. Erano gli anni in cui mi avvicinavo al rap, dopo un adolescenza fra punk, musica militante e artisti classici e/o commerciali. Era uscito da relativamente poco anche quella bomba che a tutt’oggi è Mi Fist. La cosa che mi colpì, di Mister Simpatia, furono i testi crudi ovviamente, l’ottimo rap dell’artista al microfono e la sua voce. Mi sembrava incredibilmente simile a J-Ax (gli Articolo 31 li avevo ascoltati in abbondanza). Lui era Fabri Fibra e veniva da Senigallia. Ho scoperto poi, con un collega di lì, che nelle Marche da quelle parti parlano con un accento milaneseggiante (è incredibile quanti accenti abbiano le Marche, meriterebbero un’opera completa al riguardo). 16 anni dopo potrò / potremo ... Leggi su nonsolo.tv

