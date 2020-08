Elettra Lamborghini, piercing sulle parti intime: tradita dal riflesso dello specchio. Le foto (Di lunedì 3 agosto 2020) Elettra Lamborghini sublime su Instagram, il suo outfit bianco lascia poco spazio all’immaginazione: curve in bella mostra! E’ diventata ormai una star indiscussa nel panorama musicale italiano: stiamo parlando ovviamente di Elettra Lamborghini. L’artista bolognese è solita condividere scatti da capogiro e nelle ultime ore si è mostrata con indosso un top e una culottes total white che lasciano ben poco spazio all’immaginazione dei fan. Elettra Lamborghini, stories da capogiroA Febbraio scorso, Elettra Lamborghini ha infiammato il Festival di Sanremo con la sua esibizione ‘bollente’. La cantante ha portato il twerk sul palco dell’Ariston ed è riuscita a ... Leggi su howtodofor

RadioItalia : 'La Isla' di @giusyferreri ft. Elettra Lamborghini è #DiscoItalia della settimana! Ascoltalo qui:… - Roberto88473439 : RT @RadioItalia: 'La Isla' di @giusyferreri ft. Elettra Lamborghini è #DiscoItalia della settimana! Ascoltalo qui: - Jennifer_lm19 : RT @RadioItalia: 'La Isla' di @giusyferreri ft. Elettra Lamborghini è #DiscoItalia della settimana! Ascoltalo qui: - ElettraLambo : RT @RadioItalia: 'La Isla' di @giusyferreri ft. Elettra Lamborghini è #DiscoItalia della settimana! Ascoltalo qui: - Ginko92_ : @thedoctorIies Oddio, a me vengono in mente solo Fonzie ed Elettra Lamborghini, quali altri artisti lo fanno O.O -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

I cantanti che saliranno sul palco nella seconda puntata di Battiti Live, in onda lunedì 3 agosto: Fedez, Cara, The Kolors, Baby K, Annalisa, Fred De Palma, Nek, Boomdabash, Alessandra Amoroso, Piero ...Baby K è una cantante e rapper italiana, protagonista in radio con la sua ultima hit “Non mi basta più” con un featuring d’eccezione: l’influencer Chiara Ferragni. Baby K sarà uno degli ospiti di “Rad ...