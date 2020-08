Dopo i treni, 'guerra' agli aerei: il Cts pronto alla stretta (Di lunedì 3 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Dopo aver costretto il governo al dietrofront sugli aerei, il Cts si prepara a rivedere le misure pure sugli aerei. La "mannaia" degli esperti di Conte sulle nostre vacanze "Servono misure anti-contagio uniformi su tutti i mezzi di trasporto, fino ad ora c'è stata troppa confusione". È questa, in estrema sintesi, la richiesta del Comitato Tecnico Scientifico che, Dopo le polemiche sui coinvogli dell'alta velocità a capienza ridotta, ora chiede al governo di stilare regole nazionali per il contigentamento dei posti su treni, bus e aerei. La proposta, rivelano fonti vicine a Il Messaggero, sarà discussa ai piani alti di Palazzo Chigi nella mattinata di giovedì 6 agosto. Caos per le misure anti-contagio La gestione delle ... Leggi su ilgiornale

