Distanze su treni, Piemonte non può mantenerlo (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - TORINO, 03 AGO - Il Piemonte non è nelle condizioni di eliminare il distanzamento a bordo dei mezzi pubblici, come previsto dall'ordinanza del ministro Speranza. Lo afferma l'assessore ai ... Leggi su corrieredellosport

HuffPostItalia : Sui treni senza distanze, la rabbia di Ricciardi - LeleRoma1976 : RT @ilmessaggeroit: Virus, Ricciardi: «In Italia ci sono ancora 700 focolai, sbagliato non mantenere le distanze su bus e treni» https://t.… - bizcommunityit : Coronavirus, dai treni agli aerei, dai bus al bridge: tutte le distanze «a singhiozzo» della pandemia - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Virus, Ricciardi: «In Italia ci sono ancora 700 focolai, sbagliato non mantenere le distanze su bus e treni» https://t.… - zazoomblog : Coronavirus dai treni agli aerei dai bus al bridge: tutte le distanze «a singhiozzo» della pandemia - #Coronavirus… -