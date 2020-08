Cluster a Fregene: festa in spiaggia, hanno partecipato 90 persone (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Cluster di Fregene – come fa sapere l’assessore D’Amato – è legato ad una festa in spiaggia che si è tenuta sabato 25 luglio. Leggi anche: Coronavirus, Cluster a Sabaudia e Fregene: è colpa della movida. Evitare assembramenti e feste in spiaggia Sono 90 le persone che hanno partecipato alla festa. A Fregene è stato chiuso lo stabilimento balneare Levante per una positività. E’ in corso l’indagine epidemiologica per rintracciare tutti i contatti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

