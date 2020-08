Bunker anti-atomico contro il coronavirus: pandemia inarrestabile, "la nostra soluzione". Boom di vendite (Di lunedì 3 agosto 2020) No, la pandemia da coronavirus non sembra volerci lasciare: a livello globale, il contagio e conteggio delle vittime peggiora giorno dopo giorno. Ed in questo contesto, rivela La Stampa, stanno tornando di grande moda i Bunker anti-atomici. Soprattutto negli Stati Uniti: dal South Dakota al Kansas, sempre più americani acquistano vecchi depositi e silos nucleari, oltre a vecchie strutture militari sotterranei, per riadattarli a rifugi da sopravvivenza. Un'abitudine americana, in verità: si pensi a quanto accadeva durante la Guerra Fredda, quando incombeva l'incubo dell'attacco atomico. Le cifre delle vendite parlano chiare. Robert Vecino, ceo del Vivos Group, spiega al New York Post: "Le vendite sono aumentate di oltre il 600%, piazziamo ... Leggi su liberoquotidiano

