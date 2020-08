Alena Seredova, dopo sei anni racconta perché si è rassegnata subito alla fine del suo amore con Buffon (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono passati già sei anni dalla fine della bellissima storia d’amore tra Gigi Buffon e Alena Seredova. La loro sembrava una famiglia splendida e unita: avevano due figli, David Lee e Louis Thomas e la loro vita, all’apparenza, scorreva serena. E, invece, non era esattamente così se ad un certo punto il matrimonio, tanto voluto e tanto sognato è scoppiato lasciando dietro , come accade sempre alla fine di ogni matrimonio, una scia di feriti. Nel loro caso i feriti sono stati Alena e i figli perché Gigi Buffon, per quanto anche lui non sarà rimasto indifferente per la fine del suo matrimonio, è stato quello che ha deciso che ... Leggi su baritalianews

geppy2911 : Alena Seredova, sei anni dopo tutta la verità sull'addio a Buffon - infoitcultura : Buffon e D’Amico, l’amore segreto e la resa (silenziosa) di Alena Seredova - zazoomblog : Alena Seredova torna a sorridere: commovente con il nuovo amore Alessandro Nasi - #Alena #Seredova #torna… - zazoomblog : Non ricordo di averlo detto ma.... Sei anni dopo tutta la verità di Alena Seredova sulla rottura con Buffon -… - zazoomblog : Non ricordo di averlo detto ma.... Sei anni dopo tutta la verità di Alena Seredova sulla rottura con Buffon… -