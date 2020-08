Windows 10 2004: come attivare il nuovo menu Start (Di domenica 2 agosto 2020) Tramite una modifica al Registro di sistema, gli utenti Windows 10 May 2020 Update possono attivare il nuovo menu Start introdotto recentemente nelle build Insider. attivare le novità di Windows 10 20H2 Per attivare il nuovo design dei riquadri del menu Start e le novità di Windows 10 20H2 è necessario installare l’ultimo aggiornamento cumulativo di May 2020 Update e effettuare i seguenti passaggi: Aprire il Blocco note. Incollare la seguente stringa: Windows Registry Editor Version 5.00 HKEY LOCAL ... Leggi su windowsinsiders

In seguito all’ultimo aggiornamento del software di Windows 10, alcuni utenti hanno riscontrato alcuni bug piuttosto gravi che impediscono di utilizzare due funzionalità legate alla sicurezza, ovvero ...Updates an issue with pasting mixed content of images and text from Microsoft Word into Internet Explorer. Updates an issue that might cause the Magnifier to stop working in Microsoft Excel in certain ...