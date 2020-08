Temptation Island, coppie e tentatori tirano fuori tutto: attacchi contro Anna (Di domenica 2 agosto 2020) Temptation Island ha appena concluso una stagione scoppiettante, con l’ultima puntata da record che ha visto coppie salvarsi e coppie spezzarsi. I più amati del reality dei tradimenti sono stati certamente Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, che hanno conquistato il pubblico. Pietro Delle Piane e Antonella Elia, invece, sono usciti separati dopo burrascosi confronti. A catturare il pubblico sono stati anche Anna Boschetti e Andrea Battistelli, la coppia Nip che non ha convinto troppo. In particolare dure accuse arrivano contro Anna a telecamere spente dal tentatore Carlo Siano. Anche Lorenzo Amoruso, al settimanale di Uomini e Donne, espone il suo punto di vista sulla parrucchiera romana, non sempre lusinghieri. Carlo Siani accusa ... Leggi su thesocialpost

