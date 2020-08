Sui treni resta il distanziamento: boom di cancellazioni per Italo (Di domenica 2 agosto 2020) Sono oltre 8mila i biglietti cancellati per i treni messi sulle rotaie da Italo. Annullato l’iniziale provvedimento, a causa dell’intervento del ministro Speranza. trenitalia comunica via mail il mantenimento delle vecchie norme. La decisione sul distanziamento sui treni non cambia, nonostante nelle ultime ore sia successo tutto e il contrario di tutto. Il ministro della … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

