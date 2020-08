Sfuriata Conte, con chi ce l’aveva? I tifosi non hanno dubbi: “Ausilio” (Di domenica 2 agosto 2020) La vittoria dell’Inter a Bergamo con conquista del secondo posto a un solo punto dalla Juventus campione è passata in secondo piano al cospetto della nuova Sfuriata di Antonio Conte. Imbeccato ai microfoni di Sky, il tecnico salentino ha voluto togliersi alcuni sassolini dalle scarpe e mai come questa volta ha attaccato duramente la società. In tanti nelle ore successive alle sue dichiarazioni si sono domandati con chi ce l’avesse: difficile pensare al presidente Zhang, visto che il fatto che sia lontano dal centro nevralgico del club è sotto gli occhi di tutti. Improbabile anche che si tratti di Giuseppe Marotta, con il quale Conte condivide idee e progetti e con cui ha un rapporto ormai decennale. Per i social, l’unico nome plausibile è quello di Piero Ausilio, il direttore sportivo del ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Inter, a chi era indirizzata la sfuriata di #Conte? Per i social si tratta del ds #Ausilio - 2111colfed : @Bubu_Inter Eccerto, perché oggi secondo te i giornali parlano del gol di Young o della sfuriata di Conte? Non confondiamo causa ed effetto. - lordsimonn : La sfuriata di #Conte era nei confronti di #Marotta che me lo vedo oggi a lamentarsi con lega e media... “dai Beppe… - fiorisarmeola : +++ colpo di scena Klopp all’Inter dopo la sfuriata di Conte ++++ - _Krackjack : Pensate positivo. Con la sfuriata di #Conte ci potranno essere due vie: -una sveglia della società (e acquisto dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfuriata Conte ?? Ecco il “video grave” di Spalletti di cui parla Conte: è furioso con i dirigenti dell’Inter perché… SOS Fanta Sfuriata Conte, con chi ce l’aveva? I tifosi non hanno dubbi: “Ausilio”

La vittoria dell’Inter a Bergamo con conquista del secondo posto a un solo punto dalla Juventus campione è passata in secondo piano al cospetto della nuova sfuriata di Antonio Conte. Imbeccato ai micr ...

Inter, oggi confronto Conte-Marotta: possibile che il tecnico vada via a fine stagione

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi andrà in scena ad Appiano Gentile un confronto tra Beppe Marotta e Antonio Conte dopo la sfuriata da parte del tecnico. Bisognerà vedere quale sarà la risposta del ...

La vittoria dell’Inter a Bergamo con conquista del secondo posto a un solo punto dalla Juventus campione è passata in secondo piano al cospetto della nuova sfuriata di Antonio Conte. Imbeccato ai micr ...Secondo La Gazzetta dello Sport oggi andrà in scena ad Appiano Gentile un confronto tra Beppe Marotta e Antonio Conte dopo la sfuriata da parte del tecnico. Bisognerà vedere quale sarà la risposta del ...