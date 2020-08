Sassuolo-Udinese, le probabili formazioni del match del 38° turno (Di domenica 2 agosto 2020) Al “Mapei Stadium” Sassuolo-Udinese si sfidano nell’anticipo valido per il 38° turno della Serie A. Le probabili formazioni del match Al Mapei Stadium, Sassuolo-Udinese si sfidano nel match valido per il 38° turno della Serie A. Si affrontano due squadre che non hanno più nella da chiedere al campionato. Nell’ultimo turno, il Sassuolo ha battuto 5-0 il Genoa, l’Udinese ha perso in casa con il Lecce. In classifica il Sassuolo è 8° con 51 punti, l’Udinese 15^ con 42. Il Fischio d’inizio del match è atteso per le ore 20:45, e sarà ... Leggi su zon

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - TgrRaiFVG : #Calcio #SerieA, #Udinese impegnata stasera a Reggio Emilia contro il Sassuolo nell'ultima partita di campionato.… - peraltamaxi10 : #SerieA Fecha 38 | Dom 2 Agosto 13:00 SPAL vs. Fiorentina 15:45 Bologna vs. Torino 15:45 Genoa vs. Hellas Verona 1… - SassuoloUS : #SassuoloUdinese: sono 23 i convocati neroverdi ?? ?? -