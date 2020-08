Previsioni Meteo Toscana: instabilità, temporali e calo delle temperature (Di domenica 2 agosto 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso. Aumento dell’instabilità nell’interno nel pomeriggio con possibili temporali, più probabili sulle zone appenniniche e orientali della regione. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: calmi o poco mossi. temperature: massime pressoché stazionarie o in calo di 1-2 gradi in Appennino. Domani variabile con temporali sparsi più probabili sulle zone settentrionali. Venti: deboli o moderati occidentali con rinforzi di Libeccio sulla costa. Mari: fino a mossi a nord di ... Leggi su meteoweb.eu

NetflixIT : Previsioni meteo del mese di agosto: venerdì 21 arriva un caldo INFERNALE. - ottottoetito1 : @eflatmajor73iLMeteo.it: Meteo: PROSSIMA SETTIMANA ESTATE KO! da Lunedì VERO CICLONE Con STOP al CALDO e giù di 15°… - MariM64768014 : Se è vero faccio la hola ?? - Louie65780019 : RT @SkyTG24: Meteo a #Torino: le previsioni del 2 agosto - periodicodaily : Previsioni Meteo della Mattina di Domenica 2 Agosto 2020 - Periodico Daily #2agosto #meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: PROSSIMA SETTIMANA ESTATE KO! da Lunedì VERO CICLONE Con STOP al CALDO e giù di 15°C! Ecco le PREVISIONI iLMeteo.it Meteo a Torino: le previsioni del 2 agosto

A Torino temporali e schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C. I venti saranno deboli al mattino e proverranno da Est. Venti deboli al pomeriggio e proverranno Est- ...

Meteo, il caldo non dà tregua: 52 gradi percepiti nel sud della Sardegna, bollino rosso in 14 città

Non si attenua l’ondata di caldo che interessa in queste ore l’Italia. In alcune località del sud della Sardegna si registrano temperature record. Per la precisione, cinquantadue gradi a Capo Carbonar ...

A Torino temporali e schiarite. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C. I venti saranno deboli al mattino e proverranno da Est. Venti deboli al pomeriggio e proverranno Est- ...Non si attenua l’ondata di caldo che interessa in queste ore l’Italia. In alcune località del sud della Sardegna si registrano temperature record. Per la precisione, cinquantadue gradi a Capo Carbonar ...