Paola Turci contro la gestione dell’emergenza Covid-19: “Ipocrita vietare i concerti e aprire le discoteche” (Di domenica 2 agosto 2020) Paola Turci contro la gestione dell’emergenza Coronavirus Moltissimi cantanti italiani, tra cui Paola Turci si sono schierati contro la gestione dell’emergenza Covid-19. La nota professionista, presente alla prima edizione del ‘Lecco Film Fest – Donne oltre gli sche(r)mi’, ha espresso il suo giudizio sull’operato del Governo. Ha considerato ipocrita annullare le grandi manifestazioni. “Non ha senso penalizzare la musica vietando i grandi concerti, quando poi la gente va in discoteca. Questo periodo di Covid l’ho vissuto da sola, con il mio cagnolino, vicino al mare. Una situazione di massimo privilegio. Ho cercato di mantenere la calma, credo di non ... Leggi su kontrokultura

