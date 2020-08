"Non ricordo di averlo detto, ma...". Sei anni dopo, tutta la verità di Alena Seredova sulla rottura con Buffon (Di domenica 2 agosto 2020) Si torna a parlare di una delle vicende di gossip che più ha appassionato l'Italia, la rottura tra Alena Seredova e Gigi Buffon, che perse la testa per Ilaria D'Amico. Se ne torna a parlare sul Corriere della Sera, che sei anni dopo ripercorre qui giorni, le voci e poi le foto del portiere e della conduttrice di Sky Sport che le confermarono, quelle voci. Nel suo pezzo, Candida Morvillo ricorda la compostezza e la discrezione con cui la Seredova affrontò l'intera vicenda: nessun commento, nessuno sfogo. Fece trapelare soltanto un'unica frase, che le era stata attribuita, dunque non pronunciata in prima persona: "Si è innamorato, che ci posso fare". Parole che spazzarono via tutta la retorica che poteva circondare quella ... Leggi su liberoquotidiano

PescaraCalcio : Quel giorno tra i 200 feriti del vile attentato alla stazione di Bologna c'è anche Roberto, un 14enne di Pescara. 8… - Roberto_Fico : Il ricordo dell’orrore di quel #2agosto 1980 è ancora vivo. La #StragediBologna con i suoi 85 morti e gli oltre due… - RaiTre : '#Bologna non dimentica, e ogni anno celebra il ricordo di quelle vite perdute come una ferita ancora aperta e dolo… - tapairo : @PittChambers1 @Stefano_Re @Riccard27680289 @pbecchi @VittorioSgarbi Se posso aggiungere ancora un elemento, non ri… - 3rachenle : e voi continuate ad utilizzarlo ?? anche oggi vi ricordo che ci sono altri 100 modi per masturbarsi come le storie e… -

Ultime Notizie dalla rete : Non ricordo Ronaldo: «Infortunio? Non ricordo il silenzio dell’Olimpico, ma il dolore» Calcio News 24 Una statua in ricordo di Grazia Deledda. Nuoro rende omaggio al ‘suo’ Nobel

Dopo la statua-monumento in corso Garibaldi, Nuoro offre un nuove tributo alla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda a cui ha dato i natali nel lontano 1871. Venerdì scorso l’inaugurazione al monte O ...

Concerto per Genova, ascolti record per il ‘regalo’ di Morricone

GENOVA - Oltre 100 mila persone hanno seguito su Primocanale in Liguria lo speciale concerto del teatro Carlo Felice per ricordare a quasi due anni di distanza dalla tragedia le vittime causate dal cr ...

