Muore l’attore “burbero” Wilford Brimley, noto per i ruoli ne La Cosa e in Cocoon (Di domenica 2 agosto 2020) Lutto nel mondo del cinema. Muore ad 85 anni l’attore statunitense Wilford Brimley, noto per i ruoli da burbero e soprattutto per i suoi caratteristici baffi (nella immagine in evidenza non ci sono i baffi perché non li aveva nel suo ruolo ne La Cosa). Ad annunciare la morte dell’attore la sua manager Lynda Bensky a The Hollywood Reporter: Brimley era da tempo in dialisi e da alcune settimane si trovava in terapia intensiva nell’ospedale di St. George, nello Utah. Per l’attore nato a Salt Lake City, capitale proprio dello Utah, una lunghissima carriera cinematografica, iniziata però soltanto nel 1979 (quando aveva già 45 anni): prima di essere attore, infatti, Brimley ha lavorato nei rodei come ... Leggi su nonsolo.tv

